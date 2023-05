Panc: do quintal para a mesa, é opção saudável e barata

Aposto que você já assoprou um dente-de-leão ou viu em algum quintal ou calçada um pé de taioba ou ora-pro-nóbis, mas você sabia que essas plantas são comestíveis e podem substituir carnes e legumes em diversas preparações? São as chamadas pancs (plantas alimentícias não convencionais), que podem fazer parte das refeições do dia a dia.





Fugindo dos legumes e verduras tradicionais, como batata, cenoura e alface, as pancs são plantas que podem ser consumidas, mas que passam despercebidas para a maioria das pessoas. Tatiana Bittencourt Moraes ressalta que as pancs são acessíveis em quantidade e qualidade e têm muitos nutrientes, além de serem produzidas de forma local.

Moraes, proprietária do Café com Propósito, em Londrina, reforça que ter uma alimentação saudável é mais simples do que todo mundo imagina e começa com “desembalar menos e descascar mais”. Destacando a variedade enorme das plantas alimentícias não convencionais, ela cita como exemplo o dente-de-leão, cujas flores e folhas são comestíveis, e a ora-pro-nóbis, que muitas pessoas utilizam como cerca viva em muros de casas, mas que pode ser utilizada em sucos, bolos, refogados e até como corante.





Moraes ressalta que, apesar de as plantas serem comestíveis, algumas não podem ser consumidas cruas, por isso é essencial se informar antes de colocar na boca. Além disso, também é importante tomar cuidado com as plantas da rua, já que animais podem fazer xixi ou cocô, então o ideal é fazer o cultivo em casa.





