Pão francês está presente em 7 de 10 compras feitas com vale-refeição

Sete em cada 10 compras compras feitas com vale-refeição continham pão francês, de acordo com levantamento realizado pela empresa VR entre fevereiro de 2023 e de 2024. Nesta quinta-feira (21), é celebrado o Dia do Pão Francês, alimento originário do Brasil que não existe na França.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Outros tipos de pães –como o de forma, leite, integral, entre outros– representam 32,5% do consumo e alimentação dos brasileiros. A receita data do fim do século 19, quando a elite brasileira se inspirava na cultura francesa.

Publicidade



De acordo com levantamento, o gasto médio é de R$ 44 nas compras que envolvem o alimento. Os acompanhamentos comprados junto com pãozinho para o acompanhar na refeição variam conforme a localidade em que o pão é adquirido.



Em padarias, as compras envolvem outros tipos de pães, presentes em 10,62% das compras, seguido de bebidas como leite, suco e cafeinados, com 9,7%, e de frios, como queijos muçarela e prato, além de mortadela e presunto, com 9,65%.



Já em supermercados, o acompanhamento mais comum é o refrigerante, presente em 87% das compras com pão francês, seguido do leite, em 78%, e frios, como queijo, presunto e mortadela, em 30%.



São Paulo é responsável por 38,51% do consumo, de acordo com a VR. O estado é seguido pelo Paraná, com 15,33%, Rio Grande do Sul, com 9,77% e Minas Gerais, com 8,87%.