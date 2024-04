Dia do fondue de queijo é em 11 de abril; saiba como harmonizá-lo

No dia 11 de abril é celebrado o dia do Fondue de Queijo, prato que nasceu na Suíça e se tornou conhecido e apreciado entre os brasileiros principalmente durante os períodos mais frios do ano. A receita tradicional de fondue tem queijo derretido (gruyère e emmental), vinho branco, kirsch (destilado), amido de milho, noz-moscada, sal e pimenta a gosto, e alho. No entanto, é possível simplificar o prato, com ingredientes mais acessíveis, alterando os queijos e usando a cachaça no lugar do kirsch.





Tanto na receita do fondue como para harmonização, o vinho é um componente que vai muito bem com os queijos derretidos. Thamirys Schneider, sommelière da Wine, compartilha dicas de como escolher vinhos para apreciar com fondues.

Fondue de queijo com carnes





Uma das possibilidades é saborear o fondue de queijo junto com carnes vermelhas fritas em óleo quente que são mergulhados no queijo derretido. Em geral, para harmonizar, escolha vinhos tintos com taninos macios, ajuda a quebrar as fibras da carne e a acidez vibrante, limpando a untuosidade do queijo e da fritura do paladar e trazem sensação de frescor. “Muitos tintos italianos terão estrutura para acompanhar esta preparação, principalmente se estes forem do Piemonte, Vêneto ou da Toscana, pois são conhecidos por serem vibrantes e gastronômicos”, afirma Schneider.

Fondue de queijo com pão italiano







Para quem prefere apreciar o queijo puro direto em um saboroso pão italiano, a sugestão é apostar nos vinhos brancos com acidez mais elevada para limpar o paladar e trazer frescor, com mais volume e corpo para conseguir acompanhar a estrutura do prato. “Outra dica valiosa é apostar num vinho que é sempre um coringa nas harmonizações: o espumante! Para acompanhar a estrutura deste prato, prefira espumantes que tiveram a segunda fermentação em garrafa pelo Método Tradicional ou que tenha ficado em contato com as borras no Método Charmat, pois assim apresentará maior complexidade”, diz a sommelière.

Fondue de queijo com legumes grelhados







Há muitos legumes que combinam com um fondue de queijos, portanto, vale apostar na versatilidade do vinho rosé. É uma opção que tem a estrutura certa para compor uma harmonização deliciosa com essa opção de fondue, além de ter boa acidez que traz frescor e deixa um desejo pelo próximo gole.

Mesmo que seja o Dia do Fondue de Queijo, não se pode deixar de fora a versão de chocolate, que é uma paixão nacional. Para harmonizar vinhos e chocolates, é preciso estar atento à estrutura do vinho e do chocolate escolhidos. No geral, quanto mais doce o chocolate, mais doce o vinho, e vice-versa. Uma das dificuldades em harmonizar vinhos com chocolate ao leite é justamente porque o chocolate ao leite tem muito açúcar e gordura e pouco cacau.







“Esta grande concentração de açúcar e gordura preenche muito o paladar, dificultando a harmonização com vinhos. Se você traz um tinto muito seco, o chocolate ao leite vai atropelar, deixando uma sensação desagradável na boca. Então, se você é do time dos chocolates ao leite, escolha um vinho tinto com maior dulçor para harmonizar”, explica a sommelière.

O Portal Bonde separou receitas deliciosas para você apreciar. Caia dentro!





Com gruyère e emmenthal:

