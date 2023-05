Para aquecer o coração: confira três restaurantes com comidas quentinhas em Londrina

Neste friozinho de outono, nada melhor do que comer uma comida quentinha e de qualidade, né? Os caldos e risotos são os mais pedidos nesta época, mas os cardápios podem variar com diversas refeições para os mais variados gostos. Pensando nisso, o Portal Bonde trouxe algumas opções para você para disfrutar de uma boa refeição no outono londrinense:



Brasiliano

Publicidade

Publicidade

De quinta a sábado a partir das 19h





Publicidade





O restaurante Brasiliano (Rua Espírito Santo, 655 - Centro) traz as melhores opções de vinhos e risotos, além de diferentes tipos de sopas, polentas, massas e de carnes. O restaurante conta com música ao vivo, sendo um ótimo lugar para fazer um jantar romântico ou em família. Confira um pouco do cardápio e da comida:

Publicidade









Risoto de Palmito. - Gabriela Fernandes





Barraco da Sopa



Aberto todos os dias das 18h30 às 23h



Publicidade









Publicidade

No Barraco da Sopa (Tv. Belo Horizonte, 67 - Centro) o menu conta com mais de 15 opções de caldos, diversos tipos de vinhos e outras bebidas, além de massas e polentas. Junto com a boa comida, a decoração é um dos atrativos dos restaurante, deixando o clima ainda mais agradável. Veja o cardápio e a comida:













Mestizzo

Publicidade

De segunda a sábado a partir das 18h







Publicidade





O mestizzo (R. Prof. João Cândido, 893 - Centro) é um casarão antigo com diversos ambientes para você se aconchegar. O cardápio é variado, e conta com opções como sushi, lanches, porções e, é claro, os pratos quentes, com moquecas e risotos, além dos clássicos drinks. Confira um pouco da comida no local:









Gostou do conteúdo? Veja as dicas em forma de vídeo em nosso Instagram: