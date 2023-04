Pela primeira vez, Londrina participa do maior evento gastronômico do Brasil

"A vida é feita de buteco" este é o slogan do maior evento gastronômico do Brasil que acontecerá no período de 7 a 30 de abril, pela primeira vez em Londrina com a participação de 14 butecos.







O Concurso acontece simultaneamente em todo o Brasil! São 45 cidades nos principais estados brasileiros e envolve mais de mil bares. Todos os bares participantes são empresas familiares que tem à frente seus proprietários.





VEJA OS BUTECOS PARTICIPANTES AQUI

A eleição será realizada presencialmente pelos frequentadores dos bares e por um júri técnico que deverão avaliar quatro quesitos: pestisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O voto deve ser colocado em uma urna no próprio bar.





Nesta 23ª edição do concurso, o tema remonta aos primórdios da história: Ervas e Especiarias. Afinal, as ervas e especiarias são utilizadas nas cozinhas de todo o país, permitem apropriações regionais e possuem uma ampla variedade. Dessa forma, os butecos podem explorar e abusar da criatividade.





O Comida di Buteco é 100% viabilizado com investimento de empresas que acreditam na sua causa e como uma real plataforma para conexão e desenvolvimento de suas marcas, realizando ações espontâneas e ambientadas em uma ocasião que faz parte da vida dos brasileiros: O BUTECO.





O concurso tem a missão - “TRANSFORMAR VIDAS ATRAVÉS DA COZINHA DE RAIZ – BUTECO EXTENSÃO DE SUA CASA”.