Queijo do Paraná é o primeiro do Brasil com selo verde neutro em carbono

A produtora rural Roseli Piekas Capra, da Queijaria Vidalat, tem um ótimo motivo para comemorar: as duas variedades de queijo colonial produzidas na sua propriedade em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, ganharam o selo verde neutro em carbono, certificação conferida pela Abrarastro (Associação Brasileira de Rastreabilidade de Alimentos).





Trata-se do primeiro queijo tipo colonial do Brasil a receber essa certificação. “O selo neutro em carbono é uma demonstração de que o produto é sustentável, desde a sua fabricação até a venda ao consumidor final”, explica Fernando Andrei Baccarin, presidente executivo da Abrarastro.

Publicidade

Publicidade





Baccarin acrescenta que hoje existem mais de 150 agroindústrias no Paraná em processo de análise para obter o selo. No Brasil, são mais de 3,4 mil agroindústrias dos mais variados portes nessa mesma condição.





“O processo de concessão do selo conta com visitas técnicas feitas pela Agrocarbon360 e um check list com mais de 240 itens levados em consideração”, explica.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.