Rápidos e práticos: confira oito receitas de petiscos preparados na airfryer

Um petisquinho é sempre bem-vindo nas mais diversas ocasiões, seja em um churrasco com a família, em uma social com amigos, um filminho com o namorado, ou até mesmo naquele momento para matar fome de forma rápida.





Para deixar tudo mais gostoso e saudável, e ainda economizando tempo, nada melhor do que poder preparar petiscos deliciosos na diretamente na airfryer. Pensando nisso, o Portal Bonde selecionou 8 receitas bem diferenciadas de petiscos preparados na airfryer para você se aproveitar!





CONFIRA: