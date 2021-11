Restaurantes de Londrina entram no roteiro do maior festival de burgers do país

Com sabor de retomada, a 16ª edição do Burger Fest acontece pela primeira vez em Londrina e reúne um time de respeito. O Santoiche, o Rei da Rua Burgers e o Mania de Churrasco Prime Steak House & Burger criaram receitas exclusivas para o evento que acontece de 01 a 30 de novembro. Com patrocínio Santander – o banco da gastronomia, Heinz – marca de Ketchup nº 1 do mundo, e apoio Getnet, Esfera, Rappi e Ballantine´s - com seu produto de lançamento Ballantine´s Bourbon Finish, restaurantes, bares e hamburguerias promovem simultaneamente a cultura do burger de qualidade no formato presencial, delivery e take out.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O maior festival de burgers do país será realizado em 11 estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Ceará.

Continua depois da publicidade





Os participantes elaboraram criações únicas para o festival, tem opções com pão australiano e catupiry empanado ao molho de cerveja, com american cheese empanado e até hambúrguer Angus, para todos os gostos e paladares.





O cardápio completo pode ser conferido no site oficial do festival: www.burgerfest.com.br.