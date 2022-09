Saiba quais são os alimentos típicos da primavera e seus benefícios

Por esse motivo, com a entrada da primavera que iniciou no dia 22, nada melhor que aproveitar as frutas, legumes e verduras da estação.

Quais são os produtos da época?



De acordo com o Organis (Associação de Promoção dos Orgânicos), na primavera, a safra de frutas é marcada pela alta da acidez, com a presença do kiwi, maracujá, abacaxi, e outras como mamão, morango, manga, e pêssego.





Já com relação às verduras da época, é neste período que o almeirão, o brócolis e o espinafre aparecem em abundância, e, no caso dos legumes, são eles os mais comuns: abobrinha, alcachofra, berinjela, beterraba, ervilha, tomate e cenoura. É a hora certa de aproveitar as cores e sabores da estação.





As principais vantagens de escolher esses produtos é que, além de gerar economia para o bolso, as frutas da estação saem do pé na hora certa e chegam ao consumidor mais fresco e saboroso.