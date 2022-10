Três opções de Grilled Cheese em homenagem ao Dia Mundial do Pão

Aprenda como fazer Grilled Cheese de Carne Seca, de Shimeji e Sweet Brie grill



Seja no café da manhã ou em uma pausa para o lanche, o pão costuma ser uma das principais fontes de carboidratos no dia a dia dos brasileiros. A versatilidade do alimento é um dos motivos do seu grande sucesso, além da rapidez e praticidade no preparo. Um exemplo é o Grilled Cheese, o famoso queijo-quente, um sanduíche que combina com diversas ocasiões e está na lista de favoritos de muitos. Em homenagem ao Dia Mundial do Pão, celebrado em 16 de outubro, a Tirolez, uma das principais marcas de laticínios do país, traz três receitas mais elaboradas dessa delícia. Publicidade Publicidade

O Grilled Cheese de Carne Seca é uma sugestão suculenta e irresistível, ideal para saciar a fome durante a tarde ou servir como lanche para as visitas. Como opção para os vegetarianos, o Grilled Cheese de Shimeji também promete surpreender com muito sabor e cremosidade. Por fim, quem disse que o queijo-quente precisa ser salgado? O Grilled Cheese Sweet Brie grill traz uma harmonização perfeita entre o Queijo Brie Tirolez e geleia, resultando em um sabor marcante e agridoce.



Grilled Cheese de Carne Seca

- Divulgação





Ingredientes:





- 20 fatias de pão de forma à sua escolha - 800 g de Queijo Mussarela Tirolez ralado ou fatiado - 400 g de Requeijão Cremoso Tirolez - 200 g de Manteiga Com Sal Tirolez

Para a carne-seca:

- 500 g de carne-seca de boa qualidade - 1 cebola-roxa grande - 1 colher (sopa) de salsinha picada - 30 g de Manteiga Com Sal Tirolez - Azeite, pimenta-do-reino e sal a gosto



Modo de preparo:



- Lave e corte a carne em quatro pedaços. Depois, coloque de molho na véspera. - Troque a água algumas vezes para que não fique salgada. Cozinhe coberta com água nova até amolecer bem (cerca de 30 minutos). - Retire da água e desfie com a mão.Descasque a cebola e corte em pequenos cubos. Em uma frigideira, aqueça o azeite e a Manteiga Com Sal Tirolez. - Coloque a carne-seca desfiada para que comece a ficar levemente tostada. - Retire da frigideira e reserve. Acrescente mais azeite e manteiga e refogue a cebola até começar a dourar. - Refogue mais um pouco. Junte a carne-seca, misture bem e corrija o sal se achar necessário. - Polvilhe com salsa somente quando a carne esfriar para que não perca a cor.

Montagem:

- Separe duas fatias do seu pão de forma preferido e preencha-as com 80 g de Queijo Mussarela Tirolez. A ideia aqui é espalhar o queijo no pão a ponto de não ser possível ver o pão através do queijo. Então, seja generoso na quantidade. - Adicione uma porção da carne-seca sobre o queijo em um lado e espalhe bem para que cubra toda a fatia. - Agora, é hora de adicionar o Requeijão Cremoso Tirolez (30 g) sobre a carne e pronto: leve as fatias a um forno elétrico ou forno convencional a 240ºC por 5 minutos ou até que o queijo derreta. Pré-aqueça uma frigideira a 180ºC. - Quando o queijo estiver derretido, retire do forno e, com a ajuda de uma espátula, junte as duas metades, pressionando levemente para que o recheio se junte ao queijo. - Vire sempre a metade sem o recheio sobre a metade com o recheio para que ele não caia. - Na frigideira, adicione uma colher (sobremesa) de manteiga e unte toda a base da frigideira. Agora, está na hora de grelhar o seu Grilled Cheese.- Coloque o sanduíche na frigideira e, para que todo o pão fique crocante, a dica é que você gire o sanduíche algumas vezes durante o processo de grelhar, que leva entre 3 e 5 minutos, dependendo da temperatura da frigideira. - A temperatura muito quente faz queimar por fora e não aquecer por dentro. - Já o fogo bem baixinho aumenta o tempo do processo, mas aquece por dentro e grelha por fora. - Agora, com a ajuda de uma espátula, levante o sanduíche da frigideira, adicione mais uma colher (sobremesa) de manteiga à frigideira e repita o processo com o lado não grelhado do pão. - Após alguns minutos neste processo de girar e virar o lado do sanduíche, ele estará pronto para ser servido. - Corte-o em quatro para servir como aperitivo, se preferir. Tradicionalmente, é servido cortado ao meio.

Tempo de Preparo: 45 minutos

Rendimento: 10 porções



Grilled Cheese de Shimeji





- Divulgação





Ingredientes:



- 10 fatias de um pão de forma integral à sua escolha - 375 g de Queijo Gouda Tirolez ralado ou fatiado - 100 g de Manteiga Com Sal Tirolez - 200 g de shimeji limpo e separado

Para o Shimeji com alho-poró:

- 200 g de shimeji fresco - 2 colheres (sopa) rasa de Manteiga Com Sal Tirolez - 1 colher (sopa) de azeite - 1 alho-poró em rodelas - 3 colheres (sopa) de shoyu - Sal e pimenta a gosto - Cebolinha a gosto



Modo de preparo:



- Lave o shimeji, separando os talos. Em uma panela aquecida, coloque a Manteiga Com Sal Tirolez e o azeite e aguarde a manteiga derreter. - Acrescente o shimeji, misture e tampe (misturar de vez em quando) por 10 minutos ou assim que começar a murchar e a soltar água. - Acrescente o shoyu, o sal e a pimenta, mexa e deixe ferver por 20 minutos em fogo baixo. - Durante o processo de cozimento do shimeji, vamos lavar bem e cortar o alho-poró em rodelas bem finas, refogá-lo no azeite e na manteiga por 5 minutos e reservar. - Assim que o líquido em que o shimeji estiver começar a secar e ficar espesso, é hora de retirar da panela e escorrer. - Aproveite para adicionar o alho-poró e misture tudo muito bem para não deixar o shimeji muito molhado, pois isso pode deixar o seu sanduíche muito úmido e comprometer a crocância. - Acrescente a cebolinha por cima e reserve.

Montagem:

- Separe duas fatias do seu pão de forma preferido e preencha-as com muito Queijo Gouda Tirolez. A ideia aqui é espalhar o queijo no pão a ponto de não ser possível ver o pão através do queijo, então, seja generoso na quantidade. - Sobre o queijo, adicione o shimeji com alho-poró e espalhe bem para que cubra toda a fatia. - Leve a um forno elétrico ou convencional a 240ºC por 5 minutos ou até que o queijo derreta. - Pré-aqueça uma frigideira a 180ºC. Quando o queijo estiver derretido, retire do forno e, com a ajuda de uma espátula, junte as duas metades, pressionando levemente para que o recheio se junte ao queijo. - Vire sempre a metade sem o recheio sobre a metade com o recheio para que ele não caia. -Na frigideira, adicione uma colher (sobremesa) de manteiga e unte toda a base. Está na hora de grelhar o seu Grilled Cheese. - Coloque o sanduíche na frigideira e, para que todo o pão fique crocante, a dica é: gire o sanduíche algumas vezes durante o processo de grelhar, que leva entre 3 e 5 minutos, dependendo da temperatura da frigideira. - A temperatura muito quente faz queimar por fora e não aquecer por dentro. Já o fogo bem baixinho aumenta o tempo do processo, mas aquece por dentro e grelha por fora. - Agora, com a ajuda de uma espátula, levante o sanduíche da frigideira, adicione mais uma colher (sobremesa) de manteiga à frigideira e repita o processo com o lado não grelhado do pão. - Após alguns minutos neste processo de girar e virar o lado do sanduíche, ele estará pronto para ser servido. Corte-o em quatro para servir como aperitivo, se preferir. - Tradicionalmente, é servido cortado ao meio. Rende 5 sanduíches.

Tempo de Preparo: 50 minutos

Rendimento: 5 porções



Grilled Cheese Sweet Brie grill





- Divulgação





Ingredientes:



- 10 fatias de pão de brioche - 250 g de Queijo Brie Tirolez cortado em fatias - 50 g de Manteiga Com Sal Tirolez - 200 ml de geleia de frutas vermelhas; para esta receita, escolhemos a de cranberries

Para a geleia de cranberries (rende duas xícaras, aproximadamente):

- 350 g de cranberries frescas ou desidratadas - ½ xícara de suco de laranja espremido na hora - ½ xícara de açúcar demerara - 1 xícara de água - 2 unidades de canela em pau



Modo de preparo: