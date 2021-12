Veja 6 receitas fáceis de bebidas saudáveis e refrescantes para dias quentes

No calor, não há nada melhor do que aproveitar os dias de sol e as noites quentes com bebidas leves e refrescantes. Para ajudar quem quer curtir esse período sem tirar o foco de uma alimentação saudável, o Freeletics Nutrition, aplicativo líder em exercícios físicos e nutrição com uso de inteligência artificial, reuniu 6 receitas simples de bebidas fáceis e nutritivas.

Energético de laranja

Ingredientes





3 laranjas (suco)

½ limão siciliano (suco)



250ml de água de côco



½ cacho de erva-cidreira





Modo de preparo





1. Esprema as laranjas e limões e misture com a água de côco







2. Tire as folhas da erva-cidreira e coloque-as na mistura. Deixe resfriar na geladeira por pelo menos 30 minutos ou durante a noite





Smoothie branco





Ingredientes





30g de aveia em flocos finos



150g de iogurte de coco



100ml de leite de coco



100ml de leite de amêndoas



2 colheres de chá de mel







Modo de preparo





1. Bata no liquidificador todos os ingredientes até que fique um creme homogêneo. Adicione água se ficar muito grosso







Smoothie de manga com abacaxi





Ingredientes





½ manga

200g de abacaxi fresco



240ml de água de côco



80ml de leite de côco



1 colher de sopa de pasta de amendoim







Modo de preparo







1. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Sirva com gelo, se preferir







Smoothie verde de maracujá





Ingredientes





150g de espinafre

½ manga

1 maracujá



200g de iogurte desnatado



200ml de água





Modo de preparo





1. Corte a manga em cubos. Divida o maracujá ao meio e tire a polpa. Bata tudo no liquidificador até que esteja em uma textura suave







Shake de chocolate com menta





Ingredientes





250ml de leite de amêndoas

1 banana

½ avocado ou abacate

3 tâmaras

2 c. de chá de cacau em pó

¼ hortelã fresco





Modo de preparo





1. Corte a banana e o abacate, então coloque todos os ingredientes no liquidificador em alta velocidade, até que fique cremoso. Sirva com gelo





Smoothie verde de abacaxi na tigela





Ingredientes





150ml de leite de amêndoas

200g de abacaxi

50g de espinafre



1 kiwi



½ banana



½ avocado ou abacate



1 c. de chá de xarope de bordo ou mel



1 c. de chá de sopa de semente de chia



¼ de hortelã fresco







Modo de preparo







1. Fatie o kiwi e pique o abacaxi, a banana e o abacate







2. Bata no liquidificador o leite de amêndoas, o espinafre, o xarope/mel e metade do kiwi. Bata até que esteja uma textura suave, então transfira para uma tigela





3. Coloque o restante das fatias de kiwi em cima e salpique com sementes de chia e folhas de hortelã