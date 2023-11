Vinho italiano de bilionário do Brasil é eleito melhor do mundo

O vinho italiano de um dos homens mais ricos do Brasil foi eleito o melhor do mundo em 2023 pela revista americana Wine Spectator, referência no setor.





Trata-se do Argiano Brunello di Montalcino da safra de 2018, o segundo de uma das mais famosas regiões produtoras da Toscana a alcançar essa honraria. O outro foi o Tenuta Nuova, da vinícola Casanova di Neri.

Com sede em Montalcino, na província de Siena, a Argiano é de propriedade do bilionário brasileiro André Esteves, dono do BTG Pactual, e conduzida pelo italiano Bernardino Sani.





"Esse prêmio representa um enorme reconhecimento para todas as denominações [de origem protegida] e confirma, por um lado, a relação virtuosa de Montalcino com investidores estrangeiros, e por outro, a capacidade de nossas empresas de expressar a máxima qualidade", afirma Fabrizio Bindocci, presidente do Consórcio do Vinho Brunello di Montalcino.





O Argiano 2018 é vendido por US$ 90, valor equivalente atualmente a cerca de R$ 440.