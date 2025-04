Frango crocante com pasta de milho

Iscas de frango

1 - Tempere o frango com suco de limão, sal, pimenta e páprica.

2 - Deixe marinar por 10 min na geladeira.

Pasta de milho

3 - No processador, bata o milho com o creme de leite, o alho e o sal até obter um creme homogêneo.

4 - Aqueça em uma frigideira ou panela média, mexendo de vez em quando, até ficar bem cremoso, e reserve.

Empanamento e fritura

5 - Misture a farinha, o sal, a pimenta, a páprica e a cerveja. Vai obter uma massa líquida.

6 - Passe as iscas de frango nessa mistura e empane na farinha panko, pressionando para aderir bem.

7 - Frite em óleo vegetal quente (180°C) até ficarem douradas e crocantes e retire o excesso de gordura em papel-toalha.

8 - Se quiser fazer na air fryer, aqueça o aparelho a 180°C, distribua as iscas no cesto untado, regue mais azeite por cima (ou pulverize com spray) e deixe por 15 a 20 min.

9 - Sirva com a pasta de milho e um pouco de salsa picada. Pode ser guardado na geladeira, em um pote fechado, por até 3 dias.

