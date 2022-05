Esse peito de frango recheado vai te surpreender

1- Abra os filés de frango ao meio, mas sem dividi-los completamente; tempere-os com metade do sal, com a páprica e com o alho;

2- Coloque 1 palito de muçarela em cada um dos frangos, recheando, e feche com palitos de dentes;

3- Em uma frigideira alta, aqueça o azeite e doure os peitos de frango, até que fiquem bem dourados, por todos os lados. Retire os frangos e reserve;

4- Na mesma frigideira, coloque o creme de leite, o milho, o restante do sal e noz-moscada ralada;

5- Quando começar a aquecer, volte os frangos à panela e junte as folhas de espinafre;

6- Cozinhe por mais 5-7 minutos. Sirva.