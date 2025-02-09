Abóbora recheada com penne ao molho cremoso de carne seca

Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 0 min
|
5 porções
|Preparo Fácil
1 - Retire uma tampa e as sementes da abóbora e tempere-a com sal e pimenta a gosto.
2 - Envolva-a em papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 40 minutos.
3 - Em uma panela média, coloque a água e, assim que levantar fervura, coloque a massa e cozinhe por 5 minutos, deixando-a al dente.
14 - Em outra panela ou frigideira média, adicione a manteiga, o alho, a cebola e a carne seca e refogue bem em fogo médio por 5 minutos.
5 - Retire o penne da fervura, escorra e reserve.
6 - Acrescente o requeijão, o creme de leite, o parmesão e a salsa ao refogado de carne e misture bem.
7 - Prove, tempere com sal e pimenta e mexa. Desligue o fogo.
8 - Preencha com metade da massa a abóbora.
9 - Acrescente metade do molho e repita finalizando com o molho cremoso de carne.
10 - Sirva.
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:
Faça esta deliciosa moranga recheada com bobó de patê de atum!
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas