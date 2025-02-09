Pesquisar

Abóbora recheada com penne ao molho cremoso de carne seca

Receita: Dona Benta
09 fev 2025 às 19:00

Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
1h 0 min
5 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 1 abóbora moranga
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 dentes de alho picados
  • ½ cebola em rodelas
  • 500 g de carne seca desfiada dessalgada
  • 3 colheres de sopa de salsa
  • 600 ml de creme de leite fresco
  • 200 g de requeijão
  • 6 colheres de sopa de parmesão
  • ½ pacote de massa penne de ovos
  • 1 litro de água
Modo de preparo

1 - Retire uma tampa e as sementes da abóbora e tempere-a com sal e pimenta a gosto.

2 - Envolva-a em papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 40 minutos. 

3 - Em uma panela média, coloque a água e, assim que levantar fervura, coloque a massa e cozinhe por 5 minutos, deixando-a al dente. 

14 - Em outra panela ou frigideira média, adicione a manteiga, o alho, a cebola e a carne seca e refogue bem em fogo médio por 5 minutos. 

5 - Retire o penne da fervura, escorra e reserve. 

6 - Acrescente o requeijão, o creme de leite, o parmesão e a salsa ao refogado de carne e misture bem. 

7 - Prove, tempere com sal e pimenta e mexa. Desligue o fogo. 

8 - Preencha com metade da massa a abóbora. 

9 - Acrescente metade do molho e repita finalizando com o molho cremoso de carne. 

10 - Sirva.

