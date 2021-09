Abobrinha recheada de presunto garante uma refeição saborosa

Com a ajuda de uma colher, retire parte do miolo (sementes) das abobrinhas formando um "barquinho" com a casca; pique o miolo da abobrinha retirado e reserve a polpa e as cascas;

Em uma frigideira, refogue a cebola na margarina e acrescente o miolo da abobrinha, a lentilha, a pimenta, o presunto e deixe refogar. Desligue fogo e adicione a salsinha e as nozes;

Recheie o interior das abobrinhas com o refogado e polvilhe o parmesão;

Leve para assar em forno a 200ºC por aproximadamente 20 minutos ou até dourar. Sirva.