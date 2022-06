Abobrinhas recheadas com frango e cream cheese no forno ou airfryer

1 - Corte as abobrinhas com cerca de três dedos de espessura. Com uma colher, retire o miolo (tomando cuidado para não remover o fundo que servirá de base). Tempere o interior com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Recheio

2 - Em uma panela média, refogue a cebola e o alho em azeite. Adicione o frango desfiado, o tomate e o cream cheese. Deixe fritar até dourar e tempere como quiser.

3 - Recheie as abobrinhas e leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por 15 minutos.

4 - Finalize com a farofa e sirva.

