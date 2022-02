Almôndega de frango com vegetais para o almoço

1- Coloque a cenoura, abobrinha, cebola e alho no processador e bata bem até triturar tudo, utilizando a faca picadora;

2- Acrescente os demais ingredientes e o frango cortado em cubos e bata bem até o frango ficar moído e todos os ingredientes bem incorporados;

3- Com ajuda de uma colher, separe porções dessa mistura e enrole fazendo bolinhas entre as mãos untadas com óleo ou azeite;

4- Para preparar, você pode optar por usar a airfryer em 180° por 8 a 10 minutos ou cozinhar em molho na panela de pressão elétrica por 8 minutos.