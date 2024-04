Bolo 3 leches com cobertura de chantilly e coco

Bolo

1 - Na batedeira, bata a margarina e o açúcar por 5 minutos ou até que fique um creme esbranquiçado.

2 - Adicione os ovos um a um. Coloque o óleo e o leite, alternando-os.

3 - Junte a farinha, o fermento e bata até ter uma massa lisa e homogênea.

4 - Unte uma forma de 25 cm de diâmetro com fundo removível e disponha a massa.

5 - Leve para assar em forno pré-aquecido a 170°C por 30 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.

6 - Quando estiver morno, desenforme e fure-o delicadamente para espalhar a calda.

Calda 3 leches

7 - Em uma tigela grande, misture bem o leite de coco, o leite condensado e o leite.

8 - Coloque por cima do bolo e espere absorver a calda.

9 - Repita até que o bolo absorva toda a calda - demora uns 20 minutos.

Cobertura

10 - Cubra a superfície do bolo com o chantilly e finalize com as lascas de coco. Sirva.

