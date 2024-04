Pizza de berinjela com muçarela e tomate é sem glúten e deliciosa

1 - Corte as beringelas finamente no sentido do comprimento.

2 - Tempere com sal e shoyu de coco e deixe marinar.

3 - Espalhe-as em uma forma média untada com óleo de coco spray.

4 - Leve para assar por 15 minutos a 240 graus.

5 - Acrescente o molho, o queijo e as fatias de tomate e volte para gratinar.

6 - Retire do forno e finalize com manjericão.

