Almôndega de linguiça com molho de pimenta é sensacional

1- Retire a massa das linguiças. Misture bem para fazer as bolas do tamanho de bolas de golf. Enrole com duas fatias de bacon (uma de cada lado), feche com palito e leve para a grelha para assar todos os lados no braseiro médio (40cm da brasa);

2- Para o molho, bata no liquidificador as maçãs sem casca, pimenta biquinho, pimenta dedo-de-moça e água. Coloque em uma frigideira preaquecida, adicione o açúcar, vinagre, mel, sal e pimenta-do-reino. Misture bem até engrossar e sirva com as almôndegas de linguiça.