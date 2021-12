Aprenda a fazer biscoitinhos de Natal com as crianças

1. Aqueça o forno a 180 graus.

2. Numa tigela misture todos os secos e reserve.

3. Em outra, misture os líquidos, menos a água, batendo manualmente os ovos com os líquidos.

4. Misture os líquidos aos secos com uma espátula e depois coloque literalmente a mão na massa, unindo os ingredientes. Se achar a massa quebradiça, coloque a água aos poucos e amasse bem até chegar à consistência de uma massinha de modelar.

5. Abra a massa com rolo em uma bancada entre dois sacos plásticos novos ou em um tapetinho de silicone e plástico.

6. Use o cortador da sua preferência, mas sugerimos o bonequinho de natal.

7. Asse em tapetinho de silicone ou papel manteiga levemente untado com manteiga ou óleo de coco (bem de leve, mesmo).

8. Leve à geladeira por aproximadamente 15 minutos e depois ao forno por aproximadamente 18 a 20 minutos, dependendo do seu forno. Fique de olho que estará bom quando estiver dourado embaixo. Leve para uma grade e deixe secar bem até ficar crocante.

9. A decoração pode ser a seu gosto. Contornar com chocolate branco derretido, banhar a frente com chocolate branco ou somente polvilhar com açúcar demerara pulverizado.