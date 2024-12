Charlote de panetone ou chocotone, uma sobremesa linda e deliciosa para o Natal

Mousse

1 - Em uma panela média, despeje metade da sidra com a metade da manteiga e o amido de milho. Leve ao fogo médio.

2 - À parte, misture as gemas com o açúcar e bata lentamente.

3 - Quando a mistura de sidra levantar fervura, coloque sobre as gemas, sempre mexendo.

4 - Retorne a mistura de gema e sidra fervida para a panela e adicione o restante da manteiga. Mexa até obter um creme bem espesso.

5 - Despeje o creme em uma tigela e cubra com filme-plástico. Deixe esfriar e reserve.

6 - Bata o chantilly e mexa delicadamente no creme com um batedor de arame.

Recheio

7 - Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas de 30 s em 30 s.

8 - Adicione o creme de leite e misture bem até incorporar tudo.

9 - Leve à geladeira por cerca de 4h ou de um dia para o outro.

Montagem

10 - Corte os panetones ou chocotones em várias fatias, no sentido horizontal.

11 - Forre o fundo de uma forma redonda com chocotone/panetone e as laterais com biscoito champagne.

12 - Monte a charlote colocando, alternadamente, uma camada de panetone/chocotone, a mousse de sidra e o recheio trufado.

13 - Finalize com chantilly e frutas vermelhas.

14 - Desenforme e decore como preferir.

