1- Em um liquidificador, coloque o café já preparado, o leite e o sorvete e bata bem;

2- Decore o fundo e as laterais de um copo alto com 2 colheres (sopa) de doce de leite e coloque a bebida;

3- Finalize com chantilly e decore com o restante do Doce de Leite. Sirva.