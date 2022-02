Aprenda a fazer o bolo de milho verde da vovó

1- Retire os grãos de milho da espiga com ajuda de uma faca, coloque no copo do liquidificador juntamente com os ovos, leite, manteiga e açúcar;

2- Bata bem até não ver mais pedaços grandes do milho;

3- Acrescente a farinha e bata por mais 1 minuto, depois coloque o fermento e bata por 3 segundos;

4- Despeje essa mistura em uma assadeira untada e enfarinhada e leve ao forno já preaquecido em 180º por cerca de 35 minutos, até que fique bem dourado;

5- Se desejar pode adicionar um pouco de coco ralado ou queijo ralado na mistura da massa.