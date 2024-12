Pavê de doce de leite com especiarias

Biscoito

1 - Em uma tigela média, coloque a farinha, o açúcar, o amido, a canela, o cravo e o gengibre.

2 - Mexa bem, adicione a margarina. Misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa grossa.

3 - Adicione o ovo e misture até dar ponto.

4 - Leve para gelar por pelo menos 1 hora.

5 - Coloque um saco plástico na bancada, com ¼ da massa, e cubra com outro saco.

6 - Abra com um rolo até a espessura de 1 cm e corte com cortadores natalinos de preferência.

7 - Repita o processo até finalizar a massa. Leve para assar em forno pré-aquecido a 170°C por 12 minutos ou até que estejam levemente dourados.

8 - Espere esfriar, decore com o chocolate branco e reserve.

Bolo de especiarias

9 - Na batedeira, coloque a margarina e o açúcar. Bata por 5 minutos ou até ficar esbranquiçado.

10 - Coloque os ovos um a um, sem parar de bater. Alterne o óleo e o leite.

11 - Coloque a farinha, as especiarias e o fermento. Bata até que a massa fique homogênea.

12 - Despeje em uma forma média untada e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 25 minutos ou até espetar um palito e sair limpo.

13 - Aguarde e corte em cubos médios. Reserve.

Creme de pavê

14 - Em uma panela alta, junte o leite e leve ao fogo médio para aquecer.

15 - Em uma tigela média, adicione as gemas, o açúcar e o amido.

16 - Misture bem e, quando o leite começar a ferver, abaixe o fogo. Com uma concha, coloque o leite aos poucos na mistura de gemas, mexendo sem parar.

17 - Esse processo é a temperagem da gema para não coagular.

18 - Volte todo o líquido para a panela e cozinhe por 5 minutos ou até engrossar.

19 - Coloque em uma tigela, cubra com plástico encostando no creme e leve para gelar.

Montagem e finalização

20 - No refratário que for servir, cubra o fundo com o bolo, adicione ¼ do doce de leite, ¼ de creme de pavê e repita o processo, finalizando com o creme de pavê e o coco.

21 - Leve para gelar e finalize com os biscoitos decorados.

