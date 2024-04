Taco de carne moída, alface, vinagrete e queijo prato

Carne moída

1 - Em uma panela média, derreta a margarina em fogo médio.

2 - Refogue a cebola por 1 minuto e adicione o alho.

3 - Mexa bem e coloque a carne.

4 - Deixe por 10 minutos ou até que esteja cozida e soltinha.

5 - Tempere com sal, pimenta e junte o molho de tomate.

6 - Cozinhe por 5 minutos e finalize com a salsa.

7 - Reserve.

Vinagrete

8 - Coloque os tomates em uma tigela média e adicione a cebola.

9 - Tempere com sal, pimenta, azeite e finalize com a salsa.

10 - Misture bem e reserve.

Finalização

11 - Dobre as tortilhas ao meio, distribua em uma assadeira grande e regue com a margarina. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 5 minutos ou até que estejam levemente douradas e crocantes.

Montagem

12 - Abra as tortillas com cuidado, coloque a carne, o vinagrete, a alface e finalize com o queijo. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Tacos mexicanos com balsâmico

Taco de frango fit é prático e delicioso demais!

Tacos mexicanos com massa de pastel e chili para uma refeição saborosa!

Tacos com quinoa, lentilha e carne vegetal