Aprenda a fazer pudim na panela de pressão

Calda

1- Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até ficar dourado;

2- Adicione a água com cuidado e continue mexendo em fogo baixo até que o caramelo fique com a textura lisa e engrosse. Despeje a calda em uma forma de furo central (18 cm de diâmetro). Reserve;

Pudim

3- Em um liquidificador, bata a mistura láctea, o leite e os ovos. Despeje a mistura sobre o caramelo frio em uma forma de pudim (18 cm de diâmetro);

4- Cubra com papel alumínio, amarre com barbante e coloque em uma panela de pressão com a água. Tampe e assim que pegar pressão deixe por 10 minutos e desligue;

5- Espere sair toda pressão, abra a panela e retire com cuidado, deixe amornar e leve a geladeira por no mínimo 4 horas. Desenforme e sirva bem gelado.