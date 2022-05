Aprenda a fazer torta de maçã vegana

Massa

1- Em um recipiente, misture o açúcar, a farinha de trigo, a canela em pó, o sal e o óleo de coco até formar uma farofa úmida. Adicione aos poucos a bebida vegetal de amêndoa até que a massa fique uniforme;

2- Abra a massa em uma forma de fundo removível (20 cm de diâmetro). Separe uma parte da massa para cobrir a torta e reserve;

Creme

3- Em uma panela, adicione o leite condensado, a bebida vegetal de aveia, o amido de milho, a essência de baunilha e o sal. Leve ao fogo médio e mexa até que se forme um creme. Em seguida, disponha o creme na base da torta;

Recheio

4- Em um recipiente, misture todos os ingredientes e disponha encima do creme. Cubra a torta com tiras do restante da massa e leve ao forno preaquecido (180°C) por 40 minutos ou até que a massa esteja dourada.