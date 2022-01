Aprenda a fazer um delicioso cuscuz marroquino

1- Em uma frigideira com azeite, frite a cebola e o alho. Acrescente as amêndoas e salteie. Em seguida, adicione as uvas-passas;

2- Em um refratário, dissolva o caldo de legumes em água fervente e adicione uma colher de manteiga. Coloque todo o cuscuz na água, cubra e deixe descansar por 5 minutos para que ele absorva toda a água;

3- Junte a mistura de amêndoas ao cuscuz e misture bem, acertando o sal e colocando pimenta a gosto. Salpique com salsinha picada e sirva.​