Aprenda a fazer um delicioso pão sem glúten

1- Na batedeira, coloque todos os ingredientes líquidos;

2- Em outro bowl, peneire todos os ingredientes secos;

3- Comece a bater em velocidade baixa com o batedor de gancho e vá juntando aos poucos os ingredientes secos;

4- Bata bem até ficar uma massa bem lisa e homogênea (a massa fica bem mole);

5- Unte e enfarinhe bem uma forma de pão;

6- Com a ajuda de uma espátula coloque a massa na forma;

7- Alise a superfície do pão com as mãos untadas com azeite ou manteiga;

8- Polvilhar gergelim (opcional);

9- Deixe crescer (pode ser dentro do forno DESLIGADO);

10- Aqueça o forno a 180 graus por 15 minutos;

11- Asse o pão por 30 minutos ou até estar bem dourado.