Aprenda a fazer um macarrão ninho recheado ao molho de espinafre

Disponha todo o macarrão da embalagem em um refratário untado, regue-os com o azeite e recheie-os com os tomates picados.

Cubra com o requeijão já misturado ao espinafre.

Regue com o leite fervente, polvilhe o sachê do tempero. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno alto, preaquecido, por cerca de 45 minutos, ou até que a massa esteja "al dente".

Retire do forno e sirva quente.