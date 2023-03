Aprenda a preparar um Choripán, o famoso pão com linguiça argentino

1 – Asse as linguiças de ambos os lados na churrasqueira;

2 – Prepare o molho chimichurri: pique o alho, a salsinha, o tomilho, a pimenta dedo de moça, o alecrim, adicione o orégano, vinagre, misture, amasse, acrescente bastante azeite, pitada de sal e pimenta-do-reino;

3 – Corte os pães ao meio, passe manteiga, e leve para a churrasqueira para uma leve tostada;

4 – Retire as linguiças, corte ao meio (mas sem separar as partes), cubra com fatias finas de queijo na parte de cima, e volte para a churrasqueira com a parte aberta na grelha;

5 – Pegue os pães, coloque as linguiças com queijo derretido, chimichurri, feche e pronta para servir.