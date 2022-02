1- Em um copo separado, misture o curaçau blue e o sakê com ajuda de uma bailarina;

2- Em seguida, em um copo longo "tipo coquetel", montar na seguinte sequência, com cuidado para deixar em camadas separadas: grenadine, gelo quebrado, suco de mexerica e a a mistura de curaçau blue com o sakê. Decorar a gosto com frutas da estação.