Aprenda como fazer bolinho de beterraba com laranja

Bata no liquidificador o suco de laranja, a beterraba, as gemas, o açúcar e uma xícara de farinha de trigo. Reserve.

Misture a farinha de trigo restante com o bicarbonato e o fermento. Junte à mistura líquida e bata até obter uma massa homogênea. Reserve.

Bata as claras em ponto firme. Misture as claras com a massa delicadamente.

Distribua a massa em forminhas próprias para muffins ou em uma forma de bolo comum. Se quiser, coloque um pedaço pequeno de chocolate sobre a massa. Asse a 160 °C a 180 °C (forno médio).