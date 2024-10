Aprenda como fazer massinha de modelar caseira

1 - Em um recipiente médio, misture a farinha e o sal. Junte, aos poucos, a água, com cuidado para a mistura não ficar muito mole (se não precisar, não use toda a água). Misture bem.

2 - Coloque o óleo e mexa novamente. Com as mãos, tente achar o ponto da massa. Se achar necessário, coloque um pouco mais de farinha e vá amassando.

3 - Divida a massa em bolinhas. Em cada uma, adicione o corante. Se não tiver esse ingrediente, use tinta guache. Vá amassando as bolinhas para pegarem a cor. Coloque mais corante se preferir, conforme for amassando.

Dica

A massinha demora umas duas horas para ficar com a cor bem bonita.

Ela dura bastante se for guardada em um saco bem fechado - aproximadamente 10 dias. Depois disso, o sal começa a sair e é hora de fazer outra.

