Arroz caldoso de moqueca

1 - Fatie a cebola, o tomate e o pimentão em rodelas finas.

2 - Em uma panela grande, aqueça azeite de dendê e frite o arroz. Reserve metade.

3 - Com o fogo desligado, faça uma camada de cebola, tomate e pimentão. Distribua os filés de peixe cortados em cubos (temperados com sal e pimenta) e finalize com o restante do arroz.

4 - Adicione o leite de coco e cubra com água. Deixe cozinhar em fogo baixo até todos os ingredientes ficarem al dente - cozidos, porém, firmes.

5 - Finalize com ervas frescas e pimenta.

