Autêntico frango adobo das Filipinas

1 - Em uma tigela, combine os ingredientes listados até as 3 folhas de louro secas e deixe marinar por pelo menos 1 hora – o melhor se você puder fazer isso durante a noite. (Se apenas por uma hora, tente virar as coxas para o outro lado no 30º minuto para que todo o frango esteja bem marinado no final da hora. Caso contrário, se você estiver com pressa, também bem se você não pode marinar.);

2 - Separe os pedaços de frango apenas da marinada, mas guarde a mistura da marinada para usar mais tarde;

3 - Aqueça o óleo em uma frigideira antiaderente grande. Quando estiver quente o suficiente, sele os pedaços de frango até dourar (cerca de 1 minuto de cada lado apenas para dourar; você não precisa cozinhar o frango ainda);

4 - Despeje a marinada que você reservou na etapa 2 na frigideira. Adicione a água também;

5 - Leve tudo para ferver e depois abaixe o fogo para médio ou baixo. Tampe a frigideira e deixe ferver por cerca de 30 minutos (você pode virar o frango em torno da marca dos 15 minutos para que o outro lado fique encharcado no molho também);

6 - A essa altura, o molho deve estar espesso e rico; se não estiver, pode colocar o fogo mais alto para que o molho seja reduzido mais rápido. De vez em quando, ajuda a virar e regar o frango com seu próprio molho para ajudar a adicionar um pouco mais de cor aos pedaços de frango;

7 - Assim que o molho parecer uma cobertura, experimente o molho e veja se está do seu agrado. Se você quiser torná-lo mais doce, acrescente cerca de uma colher de chá de açúcar mascavo (opcional);

8 - Sirva com arroz quente no vapor e polvilhe cebolinhas fatiadas por cima (opcional).