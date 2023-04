Bacalhau à preguiçosa especial para Semana Santa

- Dessalgue o bacalhau, deixando-o de molho 24 horas na geladeira e trocando de água de três a quatro vezes;

- Em uma panela grande, com 30 cm de diâmetro, adicione o azeite e monte camadas com as rodelas de tomate, batatas, pimentões, cebola, azeitonas e o bacalhau. E por cima, regue com o tomate triturado Ekma;

- Tampe a panela e leve ao fogo brando. Cozinhe por cerca de 40 minutos ou até que o bacalhau amoleça e as batatas estejam macias;

- Acerte o sal caso necessário;

- Sirva o bacalhau com cheiro verde picado polvilhado e um fio de azeite.