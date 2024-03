Bacalhau com batatas ao murro é uma receita tradicional deliciosa!

1 - Cozinhe as batatas e os ovos em uma panela grande com água a gosto. Mantenha as batatas com as cascas e dê um leve murro para que elas se abram um pouco. Tempere-as com sal. Reserve.

2 - Em uma forma média untada com azeite, disponha as postas de bacalhau e acomode as batatas ao redor. Regue com um pouco de azeite, salpique com folhas de tomilho, o alho, a pimenta e o colorau a gosto. Leve ao forno médio pré-aquecido até dourar.

3 - Sirva acompanhado com as batatas, as azeitonas pretas a gosto e os ovos cozidos. Salpique folhas de salsa no prato.

HARMONIZAÇÃO

Vinho Chardonnay

