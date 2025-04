Bacalhoada especial com batatas e pimentão

Bacalhau e batatas

1 - Em uma panela com água e sal, coloque o bacalhau e cozinhe por 5 minutos.

2 - Retire o peixe e, na mesma água, cozinhe as batatas.

Refogado

3 - Em uma frigideira, insira o azeite, a cebola e o alho com os pimentões, 1 pitada de pimenta-do-reino, tomate, sal e as pimentas-cumari. Espere murchar um pouco e desligue o fogo.

Montagem

4 - Em um refratário médio, faça uma camada do refogado, cubra com bacalhau e feche com batatas, azeitonas e salsa.

5 - Repita o processo até completar o recipiente.

6 - Finalize com um pouco de azeite e uma porção de salsa.

7 - Leve ao forno a 190ºC por 30 minutos.

Calda e finalização

8 - Em uma frigideira, doure o alho no azeite.

9 - Coloque essa calda em cima da receita e finalize com mais salsa.

