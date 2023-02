Banana caramelizada com sorvete no topo

1 - Em uma panela de fundo grosso, aqueça o açúcar em fogo médio-alto. Deixe repousar até a borda do açúcar derreter e dourar e em seguida, agite cuidadosamente a panela para incorporar todo o açúcar. Continue cozinhando por 6 a 8 minutos, até o açúcar virar um caramelo marrom-dourado;

2 - Reduza o fogo e misture a manteiga e a água. Adicione as bananas, o suco de limão, enrole cuidadosamente o caramelo e cozinhe, virando as bananas ocasionalmente até ficarem macias, de 3 a 5 minutos. Retire as bananas do caramelo e coloque em pratos de servir;

3 - Adicione 3 bolas de sorvete por cima das bananas caramelizadas e finalize com a cereja.