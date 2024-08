Banoffee com massa de brownie meio amargo

1 - Em uma tigela, amasse e misture o brownie até obter uma massa homogênea.

2 - Disponha-a em uma forma baixa para torta com cerca de 15 cm de diâmetro, amassando para moldá-la uniformemente em base e bordas.

3 - Coloque o doce e espalhe bem.

4 - Descasque as bananas e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Posicione-as sobre o doce até cobri-lo.

5 - Com o auxílio de um saco de confeitar com bico pitanga ou outro de tua preferência, espalhe o chantilly sobre a torta até cobri-la totalmente. Polvilhe o chocolate em pó para finalizar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Banoffee pie cremosa no pote é super fácil de fazer

Aprenda a preparar uma banoffee pie deliciosa

Brownie de doce de leite na airfryer é super rápido

Brownie recheado com doce de leite é sensacional!

Sabe aquele brownie de casquinha crocante e cremoso por dentro?