Barcas de pão sírio com abobrinha e creme de limão-siciliano

Creme de limão-siciliano

1 - Em um recipiente médio, misture o creme de queijo, o limão, o leite e as raspas. Reserve.

Barcas

2 - Em uma frigideira, doure a cebola no azeite. Junte a abobrinha, o tomate, o orégano, a salsa, a pimenta e o sal e refogue rapidamente. Acrescente as amêndoas e misture.

3 - Abra as metades de pão e preencha-as com o refogado, formando uma “barca” recheada. Sirva com o creme de limão siciliano.

