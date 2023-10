Batata assada recheada com queijo, palmito e ervilha

1 - Embrulhe as batatas em papel-alumínio e asse-as em forno alto por 30-40 minutos até que fiquem macias.

2 - Desembrulhe-as, faça um corte na metade no sentido do comprimento, sem que as metades se separem.

3 - Pressione as duas pontas das batatas, fazendo com que uma fenda se abra e retire uma colherada da polpa de cada uma delas para acomodar o recheio.

4 - Faça uma mistura com o creme de ricota, o palmito e as ervilhas. Tempere com sal e pimenta.

5 - Recheie as batatas com o creme.

6 - Salpique cada batata com as lascas de muçarela e leve-as ao forno médio até que o queijo derreta e doure levemente.

7 - Sirva.

