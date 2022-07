Batatas assadas com requeijão

1 - Em uma assadeira média, disponha as batatas e regue com azeite. Tempere com o sal, páprica e alecrim.

2 - Asse em forno médio pré-aquecido por 25 minutos, até que fiquem douradas.

3 - Junte o requeijão e volte ao forno por mais 5-10 minutos, somente para aquecer um pouco o requeijão (sem deixar que derreta) e sirva.

