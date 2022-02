Batata recheada é uma ótima opção para o jantar

1- Frite o bacon em cubinhos e reserve;

2- Cozinhe as batatas em água fervente. Retire da água e usando uma faca ou uma colher, retire um pouco da polpa;

3- Coloque a polpa da batata em uma tigela e misture com o requeijão, limão, orégano, sal e pimenta, misture;

4- Coloque esse recheio no meio das batatas, cubra com o parmesão e o bacon já frito. Leve para o forno por 5 minutos para gratinar. Finalize com cebolinha.