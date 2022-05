Batata rústica assada é o acompanhamento perfeito no dia do Hamburguer

1 - Ligue o forno para pré-aquecer a 180 °C.

2 - Lave bem as batatas e corte-as em formato de meia-lua.

3 - Em uma panela média, adicione as batatas cortadas e cubra com água. Tempere a água com uma colher de chá de sal e leve para o fogo alto.

4 - Quando a água levantar fervura, deixe cozinhar por 5 minutos. Escorra a água e seque bem as batatas.

5 - Transfira-as para uma assadeira antiaderente de tamanho médio ou grande.

6 - Lave bem as ervas – alecrim e tomilho – e leve-as à assadeira.

7 - Junte os alhos com casca e regue com azeite. Se quiser, pode dividir a quantidade de gordura entre o azeite e uma colher de manteiga.

8 - Finalize com sal e pimenta na hora. Para outra camada de sabor, adicione um pouco de páprica picante.

9 - Leve para o forno por cerca de 40 a 45 minutos até dourarem.

10 - Tire do forno e solte-as da assadeira com uma espátula e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Batata rústica clássica na airfryer é o acompanhamento perfeito!

Batata-doce rústica: acompanhamento crocante e saboroso para todos os gostos

Batatas Rústicas