Batatinhas recheadas com queijos

1 - Corte o fundo de cada batata para que fique em pé.

2 - Corte uma fatia fina na parte superior da batata e disponha-as em uma travessa média.

3 - Bata no processador o gorgonzola, o queijo Minas e o molho. Adicione a salsa.

4 - Com um saco de confeiteiro ou de um saco plástico cortado na ponta, insira a pasta sobre cada batata. Enfeite com as azeitonas cortadas em tiras. Na hora de servir, acompanhe com o patê.

Calorias: 52 a unidade

