Batata gratinada com bacon e brócolis

1 - Cozinhe o brócolis e as batatas separadamente. As batatas precisam ficar al dente - cozidas, mas firmes. Corte-as em rodelas com um dedo de espessura.

2 - Em uma panela média, frite o bacon. Reserve.

Molho branco

3 - Dissolva o amido no leite em uma tigela. Reserve.

4 - Doure a cebola na margarina, depois o alho. Adicione o leite com o amido, o sal e a pimenta. Misture até engrossar. Acrescente o requeijão e o creme de leite.

5 - Distribua as batatas e o brócolis cortados em um refratário médio. Salpique o bacon frito e finalize com o creme branco. Leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos.

